CHP, Paşa’yı ziyaret etti

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştan ve Mehmet Baştürk, eski İl Genel Meclisi üyesi İsmet Kanık, geçmiş dönem İzmit Belediyesi meclis üyesi Cengiz Çakar, Mehmet Ali Paşa Mahallesi temsilcisi Erkan Bayhan, 28 Haziran Mahallesi temsilcisi Engin Eraslan, Mehmet Ali Paşa Mahallesi komite temsilcileri Seda Oral ve Erkan Bayhan ile birlikte Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerine günaydın diyerek güne başladı.

MECLİS TATİLİNDE VATANDAŞIN YANINDA

CHP’li heyet ilk olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan’ı ziyaret ederken, burada muhtardan bilgi aldı. Heyet daha sonra mahallenin en işlek caddelerinden biri olan Zincirlikuyu Caddesi esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkana girerek, esnafın hal ve hatırını soran heyet, esnafın sıkıntılarını dinledi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaş ziyaretlerini önemsediğini belirterek, “Meclis tatili sürecinde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek, mecliste dile getirmemizi istediği sorunları dinliyoruz. Ankara’da onların sesi olmak için mücadele ediyoruz” dedi. CHP İzmit ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise yeni döneminde İzmit’te tüm mahalleleri gezerek varsa sıkıntılarını dinleyeceğiz ve sorunların çözümü adına toplantılar düzenleyeceğiz. Bu konuda da basına sık sık bilgi vereceğiz” açıklamasında bulundu.