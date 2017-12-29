Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:09 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:10 TSİ )

CHP, Paşa’yı ziyaret etti

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet ve İzmit ilçe Başkanı Küçükkaya ile beraberindeki partilileri İzmit Zincirlikuyu Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştan ve Mehmet Baştürk, eski İl Genel Meclisi üyesi İsmet Kanık, geçmiş dönem İzmit Belediyesi meclis üyesi Cengiz Çakar, Mehmet Ali Paşa Mahallesi temsilcisi Erkan Bayhan, 28 Haziran Mahallesi temsilcisi Engin Eraslan, Mehmet Ali Paşa Mahallesi komite temsilcileri Seda Oral ve Erkan Bayhan ile birlikte Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerine günaydın diyerek güne başladı.

MECLİS TATİLİNDE VATANDAŞIN YANINDA

CHP’li heyet ilk olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan’ı ziyaret ederken, burada muhtardan bilgi aldı. Heyet daha sonra mahallenin en işlek caddelerinden biri olan Zincirlikuyu Caddesi esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkana girerek, esnafın hal ve hatırını soran heyet, esnafın sıkıntılarını dinledi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaş ziyaretlerini önemsediğini belirterek, “Meclis tatili sürecinde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek, mecliste dile getirmemizi istediği sorunları dinliyoruz. Ankara’da onların sesi olmak için mücadele ediyoruz” dedi. CHP İzmit ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise yeni döneminde İzmit’te tüm mahalleleri gezerek varsa sıkıntılarını dinleyeceğiz ve sorunların çözümü adına toplantılar düzenleyeceğiz. Bu konuda da basına sık sık bilgi vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Bugün 16:09 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP, Paşa’yı ziyaret etti mask
CHP, Paşa’yı ziyaret etti
Sarıbay: Herkes baltaları gömsün mask
Sarıbay: Herkes baltaları gömsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi mask
Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi
Kocaeli'ye gelen turistlerin %60'ı Kartepe'ye geliyor mask
Kocaeli'ye gelen turistlerin %60'ı Kartepe'ye geliyor
Hürriyet, tapu sorunu yaşayanları belediye başkanıyla buluşturdu mask
Hürriyet, tapu sorunu yaşayanları belediye başkanıyla buluşturdu
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

GALERİ

Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR