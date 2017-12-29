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Hünkar Çayırı'nda namaz kılarak tepki gösterdiler!

Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in ordularının otağını kurduğu ve rahatsızlanarak yaşamını kaybettiği 'Hünkar Çayırı' nın 133 dönümlük kısmının üniversite yapması için Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na verilmesine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tepki gösterdi. Tarihi namazgahın önünde saf tutanlar cuma namazını kıldı.

Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in ordularının otağını kurduğu, rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği 195 dönümlük 'Hünkar Çayırı'nın 133 dönümlük kısmının merkezi İstanbul'da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na verilmesi tepkilere yol açtı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün, 30 yıllığına araziye üniversite yapması için Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı'na vermesi üzerine sosyal medyada cuma namazının Hünkar Çayırı'nda kılınması için çağrı yapıldı. Bugün, CHP, Saadet Partisi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yanlarında seccade ve kartonlar getirerek cuma namazını kılmak için buluştu. Yaklaşık 300 kişi tarihi namazgahın önünde saf tutarak cuma namazını kıldı.

'FAKÜLTE YETMEDİ DİYEREK TÜM ALAN İŞGAL EDİLECEK'

Hünkar Çayırı'nın girişinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in rölyefinin bulunduğu alanda toplanan sivil toplum kuruluşları adına Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak üniversitenin açılmasına değil, üniversitenin açılacağı yere karşı olduklarını belirterek, "Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyerek duyguları kabartan sözleri söyleyeceğiz, sonra kalkacak 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze'de bulunan bu otağda ölen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin emanetini ve hatırasını Erzincanlılar Vakfı'na satacak, özel okul yaptıracağız diye övünüp bir de susacaksınız. Gebze'de okul yapılması için birçok alan varken tarihi bir değerimiz olan bu alanda üniversite yapılmasının büyük bir yanlışlık olduğunu olayın duyulduğu andan itibaren verilen tepkilerden rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Bizler her zaman ecdadın yaptıkları ile övünen ve onlardan öğrendiklerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için mücadele eden topluluklar olarak göz göre göre böyle bir hatanın yapılmasına asla ama asla müsaade etmeyecek, sessiz kalmayacağız. Bir gün gelecek kampüs yetmedi, fakülte yetmedi diyerek tüm alan işgal edilecek ve bir bakmışınız ki bugün üzerinizde durduğumuz bu alan otopark olmuş olacak" dedi.

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