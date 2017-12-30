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Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü!

Kartepe ilçesinde bir otomobil, yol kenarında bekleyen tırı kontrol etmek için duran karayolları görevlilerinin kamyonetine çarptı Kazada, otomobildeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı

Kocaeli'de otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı
Kocaeli'de otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'de otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılıç'ın kullandığı 41 B 5442 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde bir tırın yol kenarında beklemesi üzerine kontrol için emniyet şeridinde duran görevlilerin bıraktığı karayollarına ait 41 PV 0978 plakalı kamyonete arkasından çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Fadime Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki diğer kişiler sürücü İbrahim Kılıç, Zehra ve Hamide Kılıç ile Nasibe Taş ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen Fadime Ergün'ün cesedi, İzmit Asri Mezarlığı morguna gönderildi.

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Yorumlar

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Tuna Kartepe - her zaman ihbarda bulunuyoruz D100 ÜZERİ ÇELİK HALAT MEVKİİ TOTAL PETROL ÖNÜNDE ve otoban köprü altında serefsizzz tır soforleriaraclarını bırakmakta ve kazaya davetiye cıkarmaktadır defalarca 155 i arayıp ihbar ederiz bakan yokk kıclarını yerlerınden kaldırıp bakmazlar bu kişilerin vebali size emniyet mensubları aldıgınız para haram zıkkım olsun sayenızde kartepe tır garajına döndu yazıklar olsun size

Yanıtla . 1Beğen 30 Aralık 12:20

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