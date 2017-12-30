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8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’de onarmak isteği evinin çatısından düşerek ağır yaralanan bir kişi, 8 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin çatısındaki bir hasardan dolayı evine yağmur suyu sızmaya başlayan Mustafa Tekindağ (35), bir çatı işçisi ve komşusu ile su akıtan bölgeleri onarmak için 4 katlı evin çatısına çıktı. Çatıyı onardıktan sonra 2 metre yükseklikteki merdiven yardımıyla binanın 4. katında bulunan terasa inmeye çalışan Mustafa Tekindağ, ayağı kayarak terasa düştü ve kafasını yere çarparak ağır şekilde yaralandı. Komşuları tarafından haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekindağ, daha sonra İzmit’te bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. 8 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Tekindağ, hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası bugün İmit’in Mancarcı Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bugün 09:04 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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