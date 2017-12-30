Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Etiler’de bulunan bir holdingin akaryakıt dağıtım şirketi hakkında ‘hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamaları ile bir yıldır sürdürdüğü soruşturma kapsamında, aralarında holdingin sahibi R.E.K.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Hayali ihracat nedeni ile yüksek miktarda KDV iadesi almakla ve asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla suçlanan R.E.K.’nin yanı sıra, S.Ö., M. K., E.U. gibi isimlerin yer aldığı 11 zanlıdan 10’u bugün sabah saatlerinde Kocaeli Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan holdingin sahibi R.E.K ., S.Ö. , F.İ. ve N.Y. hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından R.E.K ., S.Ö. ve F.İ.’nin tutuklanmasına karar verilirken, N.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bugün 09:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:08 TSİ )
Holding sahibi tutuklandı!
Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiası ile gözaltına alınarak Körfez Adliyesine sevk edilen 10 zanlıdan holding sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz