Olay, 17 Kasım tarihinden Kocaeli’nin İzmit ilçesi Lozan Ceddesi’nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.O.D. isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştığı D.A. ve D.K’yı bulundukları lokantaya girerek çıkardığı tabancası ile defalarca ateş etti. M.O.D. olay yerinden kaçarken vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan D.A. ve D.K. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve İzmit İlçe Emniyeti ekipleri iki vatandaşı yaralayarak olay yerinden kaçan M.O.D.’nin yalnız olmadığını, C.C. isimli bir vatandaşla D.A. ve D.K.’yi yaraladıklarını tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde yerleri tespit edilen ve gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan M.O.D. ve C.C. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine çıkarıldı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Ateşli Silahla Kasten Yaralama” suçundan M.O.D.’nin tutuklanmasına karar verilirken C.C. serbest bırakıldı.
Bugün 09:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:08 TSİ )
İki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şahıs tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı iki kişiyi tabancasıyla yaralayarak olay yerinden kaçan şahıslardan biri tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz