Asgari ücret zammını beğenmeyip, tepki gösterdiler!

2018 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için oluşturulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden ve komisyonda bulunan Türk İş heyetinin de başkanı olan, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat belirlenen asgari ücrete muhalefet olduklarını bildirdi.

1603 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

1 Aralık tarihinde başlayan ve yaklaşık bir ay süren görüşmeler sonucunda 2018 yılında çok sayıda işçinin alacağı asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen dördüncü toplantının ardından nihai karar alındı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yapmış olduğu bir basın açıklaması ile 2018 yılında işçilere ödenecek en düşük maaşı açıkladı. Bakan Sarıeroğlu konuşmasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyonda oy çokluğuyla karar alındığını ve asgari ücretin 1603 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

TÜRK İŞ'TEN 1603 TL'YE TEPKİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun asgari ücret açıklamasının ardından söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat alınan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuya yönelik değerlendirmesinde, Türk İş tarafından dile getirilen 1893 liralık rakamı hatırlatan Nazmi Irgat 1603 liralık karara muhalefet ediyoruz dedi."Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz."Kaynak: Kamupersoneli.net