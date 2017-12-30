İşci ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarda yeni dönem!

1 Ocak 2018’den itibaren önemli bir reform hayata geçiyor. Artık işçi, tazminat davası, işe iade davaları dahil olmak üzere alacak davaları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti gibi davalarda öncelikle arabulucuya başvurmak zorunda olacak.

108 adliye bürosunda verilecek olan reform niteliğindeki hizmet için vatandaşların başvuruları sulh, hukuk, yazı işleri müdürleri tarafından da alınabilecek. Başvuru yapan kişiye bir arabulucu atanacak ve 3 haftalık bir sürenin ardından süreç tamamlanabilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, "Arabulucuk taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda tarafların kendi kararlarını kendileri vermek suretiyle uyuşmazlığı, dostane bir şekilde çözüm yolu olarak karşımıza çıkmakta.

Arabulucukta hangi davalar daha çok? Alacak, tazminat, kira, ticari, tüketici, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, marka patent hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk konusu olarak karşımıza çıkmakta. Şu ana kadar 27 bine yaklaştık, uyuşmazlık çözümü anlamında, gerçekten çok güzel dönüşler geliyor bize. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabulucumuzun devreye girmesiyle işe yeniden başlamalar, işe yeniden iadeler başladı.

İşveren mahkemeye değil de arabulucuya gittiği için 'gel işine hemen yeniden başla ve seni bütün buraların sorumlusu olarak kabul ediyorum' diye geri dönüşleri var. 27 bin uyuşmazlık çözüldü, yüzde 89'u şu anda anlaşmayla bitmiş durumda. Başarı oranımız yüzde 89" ifadelerini kullandı.

"Şu anda 27 bin uyuşmazlık arabuluculukta"

"Şu anda 27 bin uyuşmazlık arabuluculuğa geldi" diyen Öztatar, "Bunun yüzde 89'u başarıyla çözümlendi. Çözümlenemeyenler, genelde taraflara ulaşamama sorunu yaşanıyor dosyalarda, masaya oturup da çözümlenemeyen yok. Karşı taraf arabuluculuk faaliyetini kabul etmiyor, gelmiyor veya bazen dışarıda anlaşıyorlar. Oysa arabuluculuğa gelip masaya oturduklarında iki tarafın da kendi iradesiyle rahatlıkla anlaştığını görüyoruz" dedi.

Öztatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1 Ocak 2018’den sonra gerçekten çok önemli bir reform hayata geçiriliyor. Artık işçi bir tazminat davası, işe iade davaları dahil olmak üzere alacak davaları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti gibi davalarda öncelikle arabulucuya başvurmak zorunda, 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale geldi. Bu ne demektir? İşçi işten çıkarıldıktan sonra gidecek bir arabuluculuk bürosuna, şu anda 108 adliyemizde büromuz var. Büro olmayan yerlerde de sulh hukuk yazı işleri müdürlerimiz hazır bekliyor, bütün adliyelerde şu anda hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Oraya gittiğinde işçi, bir arabulucu atanacak kendisine, 3 haftalık bir süre başlıyor. Burada en önemli şeylerden birisi, bu başvuruda herhangi bir başvuru ücreti, masraf veya harç almıyoruz. Bu ne demek? Belki on binlerce hakkını alamayan, gider avansı bulamayan, bir avukata erişemeyen işçiler çok rahatlıkla burada ücretsiz olduğu için gelip hakkını alma şansını elde edecek. Hatta geldi, zaten başvuru ücreti, masraf yok, iki saat konuştular ve anlaşamadılar, bunun da ücretini şu anda bakanlığımız ödüyor bu anlamda. Bu daha sonra yargılama gideri olarak haksız çıkan taraftan alınacak, ama anlaştılar, anlaşma durumunda, yüzde 6 oranında, yüzde 3 işçi tarafa, yüzde 3 işveren tarafa bir ücret var. Bunun haricinde harç, gider avansı, yargılama gideri, faiz vesaire herhangi bir ücret ödemiyor. Çok kısa bir zamanda, bir ayda çözdüler, çözemediler, çözemezlerse dava yolu açık, biz dava yolunu kapatmıyoruz." Konuya ilişkin bir kamu spotunun da yayımlandığını belirten Öztatar, "Sloganımız da belli, ‘arabuluculukta hem işçi kazanacak, hem işveren’ diyoruz. Biz istiyoruz ki her iki taraf da masadan sorunları çözerek kalksınlar. Arabuluculukta anlaştıktan sonra aynı konuda bir daha dava açılamayacak" şeklinde konuştu. Öztatar, 1 Ocak 2018'den itibaren işçi ve işveren arasındaki 400 bin dosyanın arabuluculuk yoluna geleceğine dikkati çekti.