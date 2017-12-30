İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını belirtirken, 'Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum' dedi.
Bugün 10:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:06 TSİ )
Akşener adaylığını açıkladı!
Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.
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Bugün 10:09 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz