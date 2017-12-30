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Başkan Baran’ın yeni yıl mesajı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeni yıl mesajında sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir yıl diledi; 2018’de Körfez’in gelişirken güzelleşmeye devam edeceğini belirtti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2018 yılına giriyoruz. Bizler için ‘yeni yıl’, ‘yeni projeler’ demektir. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken, 2017’de yapımına başladığımız projeleri de tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” dedi.

BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Başkan Baran, 2018’in ‘gelişen ve geliştikçe güzelleşen’ Körfez için yeni projeleri de beraberinde getireceğini belirterek, “2017 yılında altyapı, eğitim, sosyal yardım, kültür, çevre, sağlık, spor alanında projelerimizi tek tek hayata geçirdik. 2016 yılında 191 milyon lira olan bütçeyi, 2017 yılında 230 milyon liraya çıkardık. 2018 bütçemiz ise 245 milyon lira… Tabi bu başarı, Körfezlilerin bizlere verdiği destekle oldu.

TARİH, EĞİTİM, SPOR…

Hereke Kalesi, Taşköprü, Kuşçalı Telgrafhanesi ve Sultan Abdulaziz’in Av Köşkü gibi tarihi projeler ile Körfez’de bir tarih koridoru oluştururken, Yarımca’da yapımında sona doğru geldiğimiz üniversitemiz ve Hereke’de 2018’de başlayacağımız yeni kampüs ile Körfez’i aynı zaman da bir ‘eğitim kenti’ yapma yolunda ilerliyoruz. Tabi bunu yaparken ‘geleceğimiz’ dediğimiz öğrencilerimizi unutmadık. İlkokul öğrencilerimize bisiklet verirken, üniversite öğrencilerimize yönelik eğitim katkı payı vermeyi sürdürdük ve bu sayıyı 3 bin 150’ye çıkardık.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Eğitimden, kültüre, sağlıktan spora kadar hayata geçen ve startını verdiğimiz projelerimiz oldu. 2018’de bunlara yenileri de eklenecek; Körfez güzelleşirken gelişmeye devam edecek. İnanıyorum ki 2018 yılında sürdüreceğimiz birlik ve beraberlik, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek, 2023 hedeflerine millet olarak emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2018 yılının Körfez’e, ülkemize, milletimiz ve İslam Âlemi'ne hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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