Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:06 TSİ )

2018'de elektrik zamlanacak

2018'de elektriği zamlı kullanacağız.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı habere göre, 1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak. Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.

Bugün 10:37 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CR Yapım’a başkanlı açılış mask
CR Yapım’a başkanlı açılış
2018'de elektrik zamlanacak mask
2018'de elektrik zamlanacak
Bulut ve Doğan’dan yeni yıl mesajları mask
Bulut ve Doğan’dan yeni yıl mesajları
Vergide elektronik ortam dönemi başlıyor mask
Vergide elektronik ortam dönemi başlıyor
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni yıl zamla geliyor... mask
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni yıl zamla geliyor...
Türkiye'nin ihracat rakamları açıklandı mask
Türkiye'nin ihracat rakamları açıklandı
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR