Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı habere göre, 1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak. Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.
Bugün 10:37 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
2018'de elektrik zamlanacak
2018'de elektriği zamlı kullanacağız.
Bugün 10:37 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz