Kaza, dün geceGebze İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Ölmez yönetimindeki 41 UP 774 plakalı otomobil ile 50 yaşındaki Veysel Yılmaz yönetimindeki 41 L 2735 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Kazada, kamyonet sürücüsü Veysel Yılmaz ile 44 yaşındaki Selvi Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 11:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Kamyonet devrildi! 2 yaralı...
Gebze'de otomobille çarpışan kamyonet devrilirken, 2 kişi yaralandı.
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Bugün 11:22 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz