İSU kara kışa hazır!

Kocaeli’nin sağlıklı ve arıtılmış içmesuyu ihtiyacını karşılayan, atık suları toplayarak arıtma tesislerinde arıtan İSU Genel Müdürlüğü, modern hizmetlerini kesintisiz sürdürmek için altyapı ve teknolojik yatırımlarını sürdürüyor. Sanayi bölgesi olması nedeniyle yoğun enerji tüketimi olan Kocaeli’nde, kış şartlarında enerji kesintilerini göz önünde bulunduran İSU, abonelerine kesintisiz içmesuyu ve atıksu hizmeti verebilmek için yeni jeneratörler ve motopomplar aldı.

2 HAFTA İÇİNDE DEVREYE GİRECEKLER

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Solaklar Lojistik Merkezinde bulunan jeneratörleri inceleyerek Genel Müdür Ali Sağlık’tan bilgi aldı. Kurumun bünyesinde toplamda 181 adet jeneratör ile kesintisiz hizmet verdiklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, terfi merkezleri ile kırsal alanlar için 23 adet yeni jeneratör ve 3 adet motopomp aldıklarını söyledi. Jeneratörlerin 2 hafta içerisinde devreye alınacağını aktaran Genel Müdür Sağlık, alınan jeneratörler ile enerji kesintisi durumunda 43 bin aboneye daha hizmet verebileceklerini kaydetti.

KIŞIN YER YER ELEKTRİKLER KESİLMEKTE BUNUN İÇİN...

Jeneratörlerin hayırlı olması dileklerinde bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Abonelerimize sağlıklı içmesuyu ve altyapı ile kesintisiz hizmetler sunuyoruz. Bunun için de her türlü tedbiri alıyoruz. Sanayi şehrimizde enerji tüketimi yoğun olmaktadır. Kış şartları nedeniyle yer yer enerji kesintileri meydana gelmektedir. Bundan dolayı da yeni jeneratörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Son teknoloji ürünü jeneratör ve motopomplar ile hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Alınan jeneratör ve motopompların kurumumuza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.