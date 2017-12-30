Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:30 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:46 TSİ )

GTÜ ilk 3'te, KOÜ ise ilk 50

Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ 2017 yılı sıralaması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı.

Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ 2017 yılı sıralaması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları ele alınarak sıralandı.

Türkiye'nin En Girişimci ve Yenilikçi ilk 50 üniversitesi şöyle:

Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversite, Namık Kemal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Marmara Üniversitesi.

Bugün 11:30 TSİ - Eğitim

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Yusuf - çok yanlış bir sıralama

Yanıtla . 0Beğen 30 Aralık 13:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
GTÜ ilk 3'te, KOÜ ise ilk 50 mask
GTÜ ilk 3'te, KOÜ ise ilk 50
24 Kasım AL’den örnek yardım mask
24 Kasım AL’den örnek yardım
Mühendislik Fakültesi’nde devir teslim töreni mask
Mühendislik Fakültesi’nde devir teslim töreni
Büyükşehir’den Kudüs paneli mask
Büyükşehir’den Kudüs paneli
Körfez’e yeni okul yapılıyor mask
Körfez’e yeni okul yapılıyor
Belsa’da sağlıklı beslenme ve spor semineri düzenlendi mask
Belsa’da sağlıklı beslenme ve spor semineri düzenlendi
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR