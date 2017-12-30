Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:43 TSİ )

İkinci el araç piyasasında 7 milyon beklentisi

MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkoç, ikinci el araç sektöründe bu yıl yaşanan hareketliliğinin 2018'de de devam edeceğini belirterek, "Gelecek yıl ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini düşünüyoruz." dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2017'nin otomotiv sektörü için oldukça iyi geçtiğini, gerek sıfır otomobil gerek ikinci el araç satışlarında beklentilerin gerçekleştiğini söyledi. Bu yılın 11 aylık verilerine bakıldığında, geçen yıl ile aynı seviyede giden sıfır otomobil pazarının, yıl bitiminde 1 milyon civarında tamamlanacağını öngördüklerini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç piyasasında ise canlılığın yıl boyu devam ettiğini belirtti.

2018'de de hareketlilik devam edecek

Erkoç, sektörün hareketliliğinin 2018'de de devam edeceğine işaret ederek, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece 2018'de de hedefler tutacak. Gelecek yıl ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini düşünüyoruz. İkinci eldeki düzenlemeler sektörü daha da canlandıracak. Türkiye'de lokomotif sektörlerden biri inşaat, biri otomotiv. İki sektör piyasada canlı olursa diğer sektörlere de yansıyor." diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan ikinci el araç satışına yönelik düzenlemenin de sektörü hızlandıracağının altını çizen Erkoç, söz konusu düzenlemelerin piyasada yaşanan birçok sorunun da önüne geçeceğini anlattı.

Merdiven altı satıcılar güveni azaltıyor

Erkoç, ikinci el araç ticaretinin merdiven altı diye tabir edilen kişiler tarafından yapılmasının önüne geçilmesi için MASFED olarak çalışmalara devam ettiklerini değinerek, bu durumun hem vatandaşın güvenini zedelediğini hem de devleti vergi kaybına uğrattığını kaydetti. Erkoç, yapılacak düzenlemelerde 2018'de bu tür sorunların ortadan kalkacağını dile getirdi.

Güven problemi

Türkiye'de ikinci el araç ticareti yapan 100 bin civarındaki kişiden 65-70 bininin kayıt dışı olduğunu vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti: "İnternet sitelerinde ya da ayaküstü, vekaletle satış yapan kişiler var. Kilometresi ile oynanmış, hasarlı araçları bilmeden alan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşayabiliyor. Sektörümüzde çeşitli suistimaller ve güven problemi de yaşanıyor. Toplum sağlığını tehdit, tüketici haklarını ihlal eden apartman altı kaçak galeriler var. Sektörde disiplin ve güven ortamının sağlanmasıyla ticaret de hız kazanacak."

Bugün 11:42 TSİ AA Ankara- Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak mask
Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak
Kentsel dönüşümde faiz süresi uzatıldı mask
Kentsel dönüşümde faiz süresi uzatıldı
Kocaeli’nin ihracatı yüzde 30 arttı mask
Kocaeli’nin ihracatı yüzde 30 arttı
Karaosmanoğlu: İş adamlarımız Afrika’ya yönelsin mask
Karaosmanoğlu: İş adamlarımız Afrika’ya yönelsin
Değerli kağıt bedelleri açıklandı mask
Değerli kağıt bedelleri açıklandı
CR Yapım’a başkanlı açılış mask
CR Yapım’a başkanlı açılış
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Tatilciler Kartepe'ye akın etti mask
Tatilciler Kartepe'ye akın etti
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı... mask
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı...
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR