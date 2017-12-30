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Gökhan Özkara: Ocağı siyasete bulaştırmadan gerekeni yapacağız

Geçtiğimiz ay Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Gökhan Özkara basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi

Cihan Özer’in öğrenim hayatının devam etmesinden ötürü Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanlığı’na getirilen Gökhan Özkara basın mensuplarıyla tanışma toplantısında buluştu. Toplantıda kısa bir açıklamada bulunan Özkara, “Ülkü ocaklarını siyasete bulaştırmadan ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ KARDEŞİMİZİ YÖNETİME ALACAĞIZ

Basın mensuplarıyla tanışma toplantısında öncelikli kendini tanıtan Özkara daha sonra, “Çıtamız biraz yükseltilmiş aslında. Biz ülkü ocakları olarak eğitim çalışmalarımız devam ediyor dini ve fikri olarak. Gençlerimiz eğitim çalışmalarımız var. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. İşaret dili kursu açmayı planlıyoruz. Bir engelli kardeşimizi yönetime almayı çalışıyoruz. Özgüveni açısından” dedi.

SOKAKTA KAYBEDECEK ÇOCUĞUMUZ OLMAYACAK

Kocaeli Ülkü Ocakları olarak yapacakları projelerden bahseden Özkara, “Köy okullarına yardım, huzurevleriyle ilgili yardım kampanyalarımız olacak. Sigara alkol kullanımında yaş oldukça düşük. Damarlarındaki asil kanı kirletme projesi vardı, bu çalışmalarımızda devam ediyor. Konferanslarımız olacak. Sokakta kaybedecek bir çocuğumuz olmayacak. Bunula mücadelemiz ilelebet sürecek. Hata yapmamak adına projelerimizi zamana yaymaya çalışıyoruz. Ülkü ocaklarını siyasete bulaştırmadan ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

Bugün 11:56 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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