CR Yapım’a başkanlı açılış

İzmit’ten yola çıkarak film ve sinema dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen CR Yapım’ın merkez ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ofisin açılış kurdelesini başkan Doğan hayırlı olsun dilekleriyle kesti.

“İZMİT’İN HER YERİ DOĞAL PLATO”

Yapımcı ve sanatçı Onur Azad Yılmaz tarafından açılan CR Yapım merkez ofisinde çalışmalarla ilgili bilgi alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bugün birçok yapım şirketi gelip İzmit’in çeşitli bölgelerinde film ve dizi çekmeye başladı. İzmit’in her yeri doğal plato” dedi.

SAAT KULESİ ARMAĞAN ETTİ

CR Yapım’ın ilk projesi olan Santa Barbara belgeselinde Santa Barbara’yı oynayacak olan Selin Irmak’a saat kulesi hediye eden başkan Doğan, yeni proje için başarılar diledi. CR Yapım’ın sahibi Onur Azad Yılmaz, oyuncu Selin Irmak ve Santa Barbara dizisinin Genel Sanat Yönetmeni, ÇEKÜL Kocaeli Temsilcisi Numan Gülşah, belgeselle ilgili başkan Doğan’ı bilgilendirdi.

GÜÇLÜ BİR KADRO

İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi, Tüysüzler İŞ Merkezi, 6’ncı katta faaliyete geçen CR Yapım başta Onur Azad Yılmaz ve Selin Irmak olmak üzere güçlü bir kadroya sahip. Santa Barbara belgeselinin yönetmeni Sinan William Çile, Işık Şefi Tuncay Topal ile Boray Şirin ve Oğuzhan Çolak belgeselin başarısı için ter dökecek.