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Recep Çalık’a 60 gün hak mahrumiyeti!

BaşiskeleBelediyespor Kulüp Başkanı Recep Çalık 45 günlük cezanın ardından 60 gün daha cezaya çarptırıldı ve bir kulüp başkanı olarak 1 sezonda toplam 105 gün ceza alan ilk isim oldu.