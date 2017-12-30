Recep Çalık’a 60 gün hak mahrumiyeti!

İl Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi.
REKOR KIRDI
17.12.2017 Tarihinde oynanan BaşiskeleBelediyespor – Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor Süper Amatör Lig Futbol müsabakasında hakemlere hakaret ettiği rapor edilen BaşiskeleBelediyespor takımı yöneticisi Recep Çalık’ın sabit görülen eylemine uyan F.D.T. 25,41.11 maddeleri gereğince önceki cezaları tekerrür ettiğinden, yazılı savunması da göz önüne alınarak 60 gün HAK MARUMİYETİ cezası verilmesine, cezanın önceki ceza bitimi 24.12.2017 tarihinden başlamasına karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz