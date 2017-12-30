Kaptan Şaban Serin 10 maç yok!

Disiplin kurulu Kaptan Serin’e 2 maç ceza vermişti. Açıklanan ceza öncesi tedbirli olan ve buna karşın bir sonraki AlikahyaBelediyespor maçında sahada yer alan ve Serin'e 10 resmi maçta men cezası verildi.

AÇIKLAMA

23.12.2017 Tarihinde oynanan BAŞİSKELE DAMLAR SPOR-ALİKAHYA BLD.SPOR 1.Küme Futbol müsabakasında tedbirli olduğu halde sahada bulunduğu,Hakemlere hakaret ve tehdit ettiği için ihraç olan ihraç sonrası hakemlere fiili saldırıda bulunduğu, sahadan çıkmayarak müsabakanın yarıda kalmasına sebebiyet verdiği rapor edilen Başiskele Damlar Spor takımı sporcusu 456288 lisans numaralı Şaban Serin’in sabit görülen eylemlerine uyan F.D.T.41,43,44,95,13.maddeleri gereğince yazılı savunması da göz önüne alınarak 10 resmi müsabakadan menine karar verildi.