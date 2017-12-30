Geçtiğimiz hafta Nusretiyespor ile oynanan ve uzatma anlarında yediği golle 2 puanı kaçıran Diliskelesispor maçında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören Mehmet Vural’a 3 maç ceza verildi. Öte yandan aynı maçta Diliskelesitaraftarlanın sahaya yabancı madde ve torpil attığı rapor edildiğinden Dilovası temsilcisine ihtar verildi.