Geçtiğimiz hafta Nusretiyespor ile oynanan ve uzatma anlarında yediği golle 2 puanı kaçıran Diliskelesispor maçında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören Mehmet Vural’a 3 maç ceza verildi. Öte yandan aynı maçta Diliskelesitaraftarlanın sahaya yabancı madde ve torpil attığı rapor edildiğinden Dilovası temsilcisine ihtar verildi.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Mehmet Vural’a 3 maç ceza
Mehmet Vural’a 3 maç ceza
Bugün 12:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz