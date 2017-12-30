Belediye DerinceEgit ve Mesut’un peşinde

Çok yetenekli olan iki futbolcu birçok takımın takibinde. Tempolu, süratli ve saha içi konsantrasyonu yüksek olan 1998’liEgitofans hattının her bölgesinde forma giyebiliyor, son derece güçlü ve teknik kapasitesi yüksek olan 1995’li Mesut ise sağ kanat ve forvette oynuyor.