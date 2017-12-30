Çok yetenekli olan iki futbolcu birçok takımın takibinde. Tempolu, süratli ve saha içi konsantrasyonu yüksek olan 1998’liEgitofans hattının her bölgesinde forma giyebiliyor, son derece güçlü ve teknik kapasitesi yüksek olan 1995’li Mesut ise sağ kanat ve forvette oynuyor.
Bugün 12:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Belediye DerinceEgit ve Mesut’un peşinde
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Belediye Derincespor, Süper Amatör Lig A Grubu’nun dişli takımlarından Diliskelesispor’un 2 başarılı futbolcusu Egit Tabak ve Mesut Bulut’u transfer etmek istiyor.
Bugün 12:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz