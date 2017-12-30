1. Amatör Lig C Grubu takımlarından Yuvacıkspor’da Teknik Sorumlu Fatih Kurtoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan İzmit Yenimahallespor maçında aşırı itirazları nedeniyle ihraç olmuş, ihraç sonrası hakemlere hakaret ettiği rapor edilmişti. Futbol İl Disiplin Kurulu, Kurtoğlu’na eski cezası da tekerrür ettiğinden 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:08 TSİ )
Fatih Kurtoğlu’na 30 gün hak mahrumiyeti
Fatih Kurtoğlu’na 30 gün hak mahrumiyeti
Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz