23 Aralık’ta oynanan Map. Şenerspor – UzuntarlarBelediyespor arasında oynanan 1. Küme maçında bariz gol şansından ihraç olduğu rapor edilen Uzuntarla’dan Sefa’ya 1 resmi müsabakadan men cezası verildi.Aynı maçta aşırı itirazları nedeniyle ihraç olanHarun Kayraldağ’a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Genç antrenöre 15 gün ceza
Genç antrenöre 15 gün ceza
Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz