MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün ağabeyi Cevdet Ünlü ağabeyini kaybetti. Merhum Ünlü'nün cenazesi bugün Eşme Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Bugün 12:41 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:37 TSİ )
Aydın Ünlü'nün acı günü!
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, ağabeyini kaybetti
Bugün 12:41 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz