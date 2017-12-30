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Aydın Ünlü'nün acı günü!

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, ağabeyini kaybetti

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün ağabeyi Cevdet Ünlü ağabeyini kaybetti. Merhum Ünlü'nün cenazesi bugün Eşme Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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