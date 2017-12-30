Gölcükspor’da devrim

Gölcük’te ilk yarı boyunca görev yapan her üç teknik adam da Devrim’e sık sık forma verdi. 27 yaşındaki defans futbolcusu 27 maçta da forma giydi ve tam 1620 dakika oyunda kaldı.

GOLCÜ BERKE BIYIK

21 gol atan takımın 7 golünü Berke Bıyık, 6 golünü ise kaptan Sedat Cengiz attı. İlyas, Onur ve Selim kırmızı kart gören oyuncular oldu. Sedat 8, Onur 7 sarı kart gördü. Takım, Ramiz Soydaş ile başladığı yeni sezona Kayhan Çubuklu ile devam ederken. Alt yapı koordinatörü Hüseyin Gülister de bir maç görev yaptı.

21 GOL ATTILAR…26 GOL YEDİLER…

Gölcükspor sezonun ilk yarısı boyunca 17 maç oynadı. Kırmızı Beyazlılar, 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken tam 8 yenilgiyle adeta dip yaptı. Averajla düşme hattının bir üzerinde yer aldı. 19 puan toplayan takım, toplam 17 maçta 21 gol atarken filelerinde de 26 gol gördü. Gölcükspor takımı iç sahada 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Deplasmanda ise 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi alırken hiç berabere kalmadı.