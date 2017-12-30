Gölcüklü genç kazada can verdi!

Kaza, 27 Aralık günü saat 21.00 sıralarında Antalya'da meydana geldi. Ahmet Tokuş BulvarıD-400 Karayolu Antalya istikametine seyir halinde olan Berat Gümüş’ün (25) idaresindeki 45 LB 636 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gümüş, olay yerinde can verirken arkasında oturan Barış Günay (25) ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı ambulanslaAlanyaAlaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖLCÜK'TE DEFNEDİLDİ

Öte yandan Berat Gümüş'ün Gölcüklü olduğu öğrenildi. Gölcük'te ikamet eden Gümüş ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Berat Gümüş'ün cenazesi memleketi, Gölcük'e getirildi. Merhum Gümüş'ün cenazesi Gölcük Yazlık Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.