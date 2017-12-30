CHP’de il delege listesi askıya çıktı

CHP’de 7 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan 36. Olağan İl Kongresinde oy kullanma hakkı bulunan, yapılan ilçe kongrelerinde seçilen il kongresi delegelerinin listesi bugün parti il binasında askıya çıktı. Listeyi incelemek isteyenler için il delege listesi 2 Ocak 2018 Salı günü saat 17.30’a kadar askıda kalacak.