CHP’de 7 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan 36. Olağan İl Kongresinde oy kullanma hakkı bulunan, yapılan ilçe kongrelerinde seçilen il kongresi delegelerinin listesi bugün parti il binasında askıya çıktı. Listeyi incelemek isteyenler için il delege listesi 2 Ocak 2018 Salı günü saat 17.30’a kadar askıda kalacak.
Bugün 13:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:35 TSİ )
CHP’de il delege listesi askıya çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde İl kongresinde oy kullanma hakkı bulunan delegelerin listesi bugün askıya çıktı.
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Bugün 13:34 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz