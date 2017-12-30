Alperenler liderlerini doğum gününde anacak

Kocaeli Alperen Ocakları, şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu doğum gününde Kocaeli’nin 12 ilçesinde düzenlenecek olan etkinlikle anacak. 31 Aralık Pazar günü Alperenler, 12 ilçede aynı zamanda başlayacak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 12 ilçede belirlenen camilerde öğle namazına müteakip şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu için mevlid-i şerif okutacaklar. Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun 63. Doğum günü münasebetiyle düzenleyeceğiniz etkinlikle kendisini anmak istedik. Etkinliğimiz Kocaeli’nin 12 ilçesinde de yapılacak. İlçelerde belirlediğimiz camilere tüm Kocaeli halkını etkinliğimize bekleriz” şeklinde konuştu.
Etkinliğin yapılacağı camiler:
İzmit Merkez Fevziye Camii
Başiskele Aşağı Yuvacık Merkez Camii
Körfez Tüpraş Siteler Camii
Derince Yıldız Evler Camii
Gölcük Orta Camii
Karamürsel Ulu Camii
Kandıra Şefik Camii
Kartepe Sultan Abdulhamithan Camii
Gebze Hacı Salih Camii
Dilovası Köseler Merkez Camii
Çayırova Fatih Camii
Darıca Nene Hatun Özbay Camii
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz