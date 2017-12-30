Alperenler liderlerini doğum gününde anacak

Kocaeli Alperen Ocakları, şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu doğum gününde Kocaeli’nin 12 ilçesinde düzenlenecek olan etkinlikle anacak. 31 Aralık Pazar günü Alperenler, 12 ilçede aynı zamanda başlayacak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 12 ilçede belirlenen camilerde öğle namazına müteakip şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu için mevlid-i şerif okutacaklar. Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun 63. Doğum günü münasebetiyle düzenleyeceğiniz etkinlikle kendisini anmak istedik. Etkinliğimiz Kocaeli’nin 12 ilçesinde de yapılacak. İlçelerde belirlediğimiz camilere tüm Kocaeli halkını etkinliğimize bekleriz” şeklinde konuştu.

Etkinliğin yapılacağı camiler:

İzmit Merkez Fevziye Camii

Başiskele Aşağı Yuvacık Merkez Camii

Körfez Tüpraş Siteler Camii

Derince Yıldız Evler Camii

Gölcük Orta Camii

Karamürsel Ulu Camii

Kandıra Şefik Camii

Kartepe Sultan Abdulhamithan Camii

Gebze Hacı Salih Camii

Dilovası Köseler Merkez Camii

Çayırova Fatih Camii

Darıca Nene Hatun Özbay Camii