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Babasının cenazesinden dönerken kazada öldü

Ordu’da ikamet eden babasının cenazesinin dönen 54 yaşındaki Fatma Ergün, Kartepe TEM otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kartepe TEM otoyolunda otomobilin emniyet şeridinde bekleme yapan karayolları görevlisi olduğu öğrenilen kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesinde ikamet eden Fatma Ergün (54) Ordu ilinde yaşayan babası Mustafa Kılıç’ın ölüm haberini alınca kardeşi ve yakınlarının bulunduğu bir otomobil ile cenazeye gitti. Cenazeyi toprağa verdikten sonra eve dönmek üzere kardeşi İbrahim Kılıç’ın kullandığı 41 B 5442 plakalı otomobil, Kartepe İzmit Doğu kavşağı mevkisinde bir tırın yol kenarında beklemesi nedeniyle kontrol için emniyet şeridinde duran karayolları görevlilerin kullandığı 34 PV 0978 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Toprağa verildi

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yapmış oldukları kontrollerde Fatma Egün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta bulunan yaralılardan sürücü İbrahim Kılıç, Zehra ve Hamide Kılıç ile Nasibe Taş ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk annesi Fatma Ergün'ün cenazesi olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. İzmit Asri Mezarlık Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Fatma Ergün’ün cenazesi Karadenizliler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 13:54 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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