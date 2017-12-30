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Mardinliler 300 çocuğu sevindirecek

Marmara Mardinliler Derneği ve Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte yürütülen “Bir çocuk ta sen sevindir” projesi kapsamında Mardin’de bulunan 300 öğrenciye giyim malzemesi yardımı yapılacak.

Kocaeli Marmara Mardinliler Derneği üyeleri dernek binasında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlikte geçtiğimiz haftalarda dernek ve Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte yürütülen “Bir çocukta sen sevindir” projesi hakkında bilgi verildi. Kahvaltı programında Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, Kent Konseyi Gençlik Merkezi Başkanı Semih Furkan Koç, Gençlik Merkezinden Selim Ordu, Kocaeli Marmara Mardinliler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Sayılı ve dernek üyeleri katıldı.

Anlamlı bir proje

Kahvaltı sonrası konuşan Kocaeli Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, “Dernek olarak Kocaeli Kent Konseyimiz ve Kentin Kadınları Platformu ile birlikte anlamlı bir projeye imza atıyoruz. Projemizle Mardin’e giderek burada 7-12 yaş grubundaki 300 çocuğumuza giyim yardımında bulunacağız. Bize bu projede destek olan tüm kurum ve kişilere tüm kalbi duygularımla teşekkür diyorum” dedi. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, “Mardinliler Derneğimizle birlikte “Bir çocuk ta sen sevindir” isimli bir proje düzenledik. Mardin’de bulunan 300 öğrencimize giyim yardımında bulunduk. Bu projeyi kendi bileşenlerimiz dışında Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yürüttük. Kıyafetleri oraya gönderdik. İhtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Birkaç gün içerisinde Mardin’e giderek giyim malzemelerinin dağıtımını yapacağız” sözlerini kullandı.

Bugün 13:57 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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