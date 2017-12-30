Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", İzmit Körfezi'nde demirledi. Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 11.00'de Marmara Denizi yönünden İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 12.00'de Gebze ilçesi Muallimköy açıklarına ulaştı. 229 metre uzunluğundaki gemi, burada demirleyerek beklemeye başladı. Bu sırada gemi çevresinde birkaç botun tur attığı görüldü. Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.
Bugün 14:03 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
Sondaj gemisi ilk kez İzmit Körfezi'nde
Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan hareket eden "Deepsea Metro-2" isimli gemi, İzmit Körfezi'ne geldi
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz