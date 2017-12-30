Milletvekili Hürriyet formayı giyip futbol oynayacak!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Basın Onur Günü maçından çok etkilendiğini, kendinin de bayan basın mensuplarının takımına tam destek verip bizzat forma giyeceği bir maç organize edeceğini söyledi.

BAYAN BASIN MENSUPLARINI ÖVDÜ

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Basın Onur Günü için özel olarak düzenlenen turnuvayı medyadan öğrendiğini dile getirerek, “Gazeteci bayan kardeşlerimiz, gerçekten cesurca ve çok güzel bir etkinliğe imza atmışlar. Ben buradan çok etkilendim ve ilk fırsatta bayan basın mensuplarını bir araya getirecek bir maç organize edeceğim ve bizzat ben de forma giyip, top oynayacağım” dedi.