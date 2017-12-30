Kritik takvim açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 sezonu 2.Lig ikinci yarı maç takvimini açıkladı. 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor ikinci yarının startını 20 Ocak Cumartesi günü evinde oynayacağı Menemen Belediyespor ile verecek. İki hafta üst üste cumartesi günü oynayacak olan Kırmızı-Beyazlılar27 Ocak’ta da Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak.
4 GÜNDE 1 MAÇ VAR
Şubat ayında hafta içi mesaisini tamamlayacak ve iki maç üst üste deplasmana gidecek olan Kocaeli Birlikspor 10 Şubat cumartesi günü Bucaspor’a, 4 gün sonrasında 14 Şubat Çarşamba günü de Sarıyer’e konuk olacak. Temsilcimiz ayağının tozuyla 18 Şubat’ta İnegöl’ü misafir edecek. Şubat ayının son cumartesi maçında ise Birlikspor24 Şubat’ta Sancaktepe’ye gidecek ancak maçın oynanacağı yer henüz belli değil.
2 CUMARTESİ 2 PAZAR
Kocaeli Birlikspor mart ayında ise evindekiAmed ve Kastamonu maçlarını cumartesi günü, deplasmandakiAfyon ve Keçiörengücü maçlarınıpazar günü oynayacak. 5 maçla geçeceği nisan ayında ise yalnızca evinde oynayacağı Mersin İdman Yurdu karşılaşması cumartesi günü olacak. Kocaeli Birlikspor sezonu 5 Mayıs’ta deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçıyla noktalayacak.
İŞTE BİRLİKSPOR’UN 2. YARI FİKSTÜRÜ:
OCAK
18.Hafta (20Ocak 2018 Cumartesi 13.30 Alparslan Türkeş Stadı) : Kocaeli Birlikspor - Menemen Belediyespor
19. Hafta (27Ocak 2018 Cumartesi 13.30Etimesgut Belediye Atatürk Stadı) : Etimesgut Belediyespor - Kocaeli Birlikspor
ŞUBAT
20. Hafta (3Şubat 2018 Pazar 13.30Alparslan Türkeş Stadı) : Kocaeli Birlikspor–Eyüpspor
21.Hafta (10Şubat 2018 Cumartesi 13.30Yeni Buca Stadı): Bucaspor - Kocaeli Birlikspor
22. Hafta (14Şubat 2018 Çarşamba 13.30Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı) : Sarıyer- Kocaeli Birlikspor
23.Hafta (18Şubat 2018 Pazar 13.30Alparslan Türkeş Stadı) : Kocaeli Birlikspor - İnegölspor
24. Hafta (24Şubat 2018 Cumartesi 13.30 stat henüz belli değil): Sancaktepe Belediyespor-Kocaeli Birlikspor
MART
25. Hafta (3Mart 2018 Cumartesi 14.30 Alparslan Türkeş Stadı): Kocaeli Birlikspor- Amed Sportif Faaliyetler
26.Hafta (11Mart 2018 Pazar 15.00 Zafer Stadı) : Afjet Afyonspor-Kocaeli Birlikspor
27.Hafta (17Mart 2018 Cumartesi 15.00 Alparslan Türkeş Stadı): Kocaeli Birlikspor - Kastamonuspor 1966
28.Hafta (25 Mart 2018 Pazar 15.00 Aktepe Stadı) : Keçiörengücü-Kocaeli Birlikspor
NİSAN
29. Hafta (1 Nisan 2018 Pazar 15.00 Alparslan Türkeş Stadı): Kocaeli Birlikspor- Hatayspor
30. Hafta (8Nisan 2018 Pazar 15.00 Tokat Gaziosmanpaşa Stadı) : Tokatspor-Kocaeli Birlikspor
31.Hafta (14Nisan 2018 Cumartesi 15.00 Alparslan Türkeş Stadı): Kocaeli Birlikspor- Mersin İdmanyurdu
32. Hafta (22Nisan 2018 Pazar 15.30 Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi): Sivas Belediyespor-Kocaeli Birlikspor
33. Hafta (29Nisan 2018 Pazar 15.30 Alparslan Türkeş Stadı): Kocaeli Birlikspor-Tuzlaspor A.Ş.
MAYIS
34. Hafta (5 Mayıs 2018 Pazar 15.30 Bodrum İlçe Stadı): Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kocaeli Birlikspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz