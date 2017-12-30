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Tekvandocular Kırıkkale’de madalya bırakmadı

Büyükşehirli tekvandocular, Kırıkkale’de yapılan 4. Ulusal Tekvando Festivali Turnuvası’nda toplam 13 madalya kazanarak genel klasmanda 3. oldu

Tekvando sporunu halka tanıtıp, gelişip yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Kırıkkale 4. Ulusal Tekvando Festivali’ minikler, yıldızlar ve gençler olarak 3 kategoride düzenlendi. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular turnuvada 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmayı başardı. Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonunda yapılan Festivalin açılış seremonisinde şehitler adına Kuran’ı Kerim tilaveti de düzenlendi.

16 SPORCUMUZ KATILDI

Müsabakalar, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Antalya, Karaman, Samsun, Aydın, Sakarya, İstanbul, Amasya, Kocaeli, Çorum, Eskişehir, Tokat, Kayseri, Sinop, Balıkesir ve Ordu olmak üzere 20 ilden 420 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İlimizden Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu 16 tekvandocu katıldı.

ÜST DÜZEY PERFORMANS SERGİLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü tekvandocuları turnuvada üst düzey performans sergileyerek 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Müsabakalarda elde ettikleri başarılı sonuçlar ile yıldızlarda takım halinde ikinci, miniklerde takım halinde üçüncü olan mavi beyazlılar genel klasman da ise takım halinde üçüncü olarak önemli turnuvayı noktaladı.

Altın Madalya Kazananlar:

Helin Çamlıbel Miniklerde 1.

Meryem Yıldırım Miniklerde 1.

Firdevs Elçin Ersin Yıldızlarda 1.

Semiray Yalçın Yıldızlarda 1.

Gümüş Madalya Kazananlar:

Dilan Yılmaz Miniklerde 2.

Esin Eşlem Ersin Miniklerde 2.

Eda Torun Yıldızlarda 2.

Dilara Kara Yıldızlarda 2.

Ebrar Akyıldız Yıldızlarda 2.

Emre Zengin Gençlerde 2.

Bronz Madalya Kazananlar:

İrem Yıldırım Gençlerde 3.

Zeynep Günay Miniklerde 3.

Selim İskender Miniklerde 3.

Bugün 14:18 TSİ - Spor

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