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Son transfer Mert Arslanalp

Devre arasını kampını Antalya’da sürdüren Çayırovaspor, bir yandan da transfere ağırlık verdi. Yeşil-Siyahlılar, Berkay Ekici ve Emre Azim’den sonra Kartalspor’un Amatör Milli oyuncusu Mert Arslanalp’i de kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor’da nokta atışlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kartalgücüspor’dan golcü Berkay Ekici ile yine aynı takımdan kanat oyuncusu Emre Azim’i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların son transferi Mert Arslanalp oldu. Kartalspor’dan alınan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Çayırovaspor’un 2-0 kazandığı maçta forma giymiş ve oynadığı futbolla yeşil-siyahlı yönetimin dikkatini çekmişti.

AMATÖR MİLLİ

Kartalspor’dan önce Çorluspor 1947, Çorlu Gençlerbirliği, Galatasaray U18 Takımı, Ortaköy Silivri, Ergene Velimeşespor ve Kapaklı Sitespor formalarını giyen Mert aynı zamanda Amatör Milli Takım’da da oynuyor. Böylece Mert, Çayırovaspor’un 4’üncü Amatör Milli futbolcusu oldu. Çayırovaspor’un diğer Amatör Milli oyuncuları ise Ramazan Kallıoğlu, Emre Yaşar ve Semih Kamil Akgöz. Mert Arslanalp’in uyum sorunu yaşamadan direkt takıma adapte olması bekleniyor.

Bugün 14:19 TSİ - Spor

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