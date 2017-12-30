Düzdaban’dan dava arkadaşı Başkan Öztürk’e ziyaret!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, MHP saflarında yer alan Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette MHP ve Gebzespor konuşulurken, Düzdaban dava arkadaşına yeni yıl hediyesi takdim etti. Düzdaban’ın kendisine yapmış olduğu ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Öztürk, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı kardeşim Yunus Emre Düzdaban’a ziyaretinden ve nazik hediyesinden dolayı teşekkür ederim…” paylaşımında bulundu.