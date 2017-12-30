Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, MHP saflarında yer alan Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette MHP ve Gebzespor konuşulurken, Düzdaban dava arkadaşına yeni yıl hediyesi takdim etti. Düzdaban’ın kendisine yapmış olduğu ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Öztürk, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı kardeşim Yunus Emre Düzdaban’a ziyaretinden ve nazik hediyesinden dolayı teşekkür ederim…” paylaşımında bulundu.
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Düzdaban’dan dava arkadaşı Başkan Öztürk’e ziyaret!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, MHP saflarında yer alan Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk’ü ziyaret etti.
Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz