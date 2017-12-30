Gebzespor transfer çalışmaları kapsamında Nilüfer Erdemlispor’un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Taşçi’yi renklerine bağladı. 1-0 kazandığımız maçta Gebzespor’a rakip olan ve iyi de bir performans sergileyen genç stoper, kulübüyle bağlarını kopararak Antalya kampına dahil oldu. Daha önceki sezonlarda Boluspor ve Kasımpaşaspor’un altyapılarında oynayan Muhammet, ilk yarıdaki tüm maçlarda forma giydi. Genç oyuncunun takıma katılmasıyla kamptaki oyuncu sayısı 23’e çıkarken, Sportif Direktör Abbas Sır kadrolarının ikinci yarı için yeterli olduğunu ve transferi kapattıklarını söyledi.
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Menekşe’ye 20’lik stoper
Gebzespor transfer çalışmaları kapsamında Nilüfer Erdemlispor’un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Taşçi’yi renklerine bağladı.
Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz