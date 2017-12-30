Bağçeşmespor ikinci yarıda farka gitti: 4-1

1. Amatör Küme Futbol Ligi B. Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Bağçeşmespor, Mehmet Ali Kağıtçı’daki maçta, kümede kalma mücadelesi veren Map Şenerspor karşısında ilk yarıda Hasan’ın attığı golle devreyi 1-0 önde bitirdi. 2. yarıda atak futbol oynayan Bağçeşmespor, Kadir’in 63. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı. Bağçeşmespor 73. dakikada geliştirdiği atakta Yusuf ‘un attığı golle durumu 3-0’a getirdi. Map Şenerspor 88. dakikada oyuna sonradan giren Furkan’ın attığı golle aradaki farkı ikiye indirdi. Maç bu sonuçla bitecek derken, Bağçeşmesporlu Mustafa, 89. dakikada attığı golle maçı 4-1 noktaladı. Bağçeşme puanını 22’ye çıkardı Play-Off umutlarını sürdürdü. MAP Şenerspor ise 15 puanda kaldı.
BAĞÇEŞMESPOR: 4 MAP ŞENERSPOR: 1
STAT:Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER:Sait Tuzcu ***, Mehmet Ali Vardar ***, Ayhan Özay ***
BAĞÇEŞMESPOR: Halil İbrahim ***, Burak ***, Semih ***, Fatih ***, Yusuf ***, Hamitcan ** (dk 78 Ufuk **), Doğan *** (dk 76 Özgür **), E. Kadir *** (dk 70 Furkan **), Mustafa ***, Murat ***, Hasan ***
MAP ŞENERSPOR: Emre **, Furkan ***, İlhami **, Göksel ***, Gökhan **, Yusuf ** (dk 82 Furkan **), Mustafa **, Tolga ** (dk 66 Selman **), Serkan ** (dk 66 Halil **), Bomoye **, Uğur **
GOLLER: Hasan dk 23, E. Kadir dk 63, Yusuf dk 73, Mustafa dk 89 (Bağçeşmespor), Furkan dk 88 (Map Şenerspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz