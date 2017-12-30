Bugün 14:26 TSİ - Spor

Bağçeşmespor ikinci yarıda farka gitti: 4-1

Amatör Küme Futbol Ligi B. Grubu’nda 15.hafta, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda başladı. Bağçeşmespor ile Map Şenerspor karşı karşıya gelirken, rakibini 4-1 yenen ve gülen taraf Bağçeşmespor oldu, Play-Off umutlarını sürdürdü