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Bugün 14:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:31 TSİ )

Bağdatspor şampiyonluğa koşuyor!

Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Bağdatspor, Play-Off iddiası olan Yavuzspor’u deplasmanda Mesut’un 45 ve bitime 10 dakika kala oyuna giren Cihat’ın 90+3. dakikadaki golleri ile 2-1 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

D Grubu’nda Kullarspor ile şampiyonluk yarışına giren Arslanbey, Taşköprü Bikrlikspor 1-1 berabere kaldı ve çok değerli iki puan daha kaybetti. Bu skordan dolayı çok mutlu olan Kullarspor, Yuvam İzmit maçına çok daha motive oldu. Cephanelik Stadı’nda 15 puanı bulunan iki ekip Çubuklu Balaspor ile İzmit Sanayispor gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. B Grubu’nda Tayfunspor, Çayırova Serhat karşısında maçı 3-1 kazandı 39 puanla liderliğini sürdürdü. Uzuntarla, Gölcük Şirinköy karşısında zorlanmasına rağmen maçı 2-1 kazanıp 25 puan ile üçüncü sırada yer aldı.

YAVUZSPOR: 1 BAĞDATSPOR: 2

STAT: Derince

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi***, Burak Celep***, Ömer Yılmaz***

YAVUZSPOR: Yusuf Hakan*, Serdar***, Ahmet**, Cihat***, Murat**, Ömercan***, Oğuzhan** (Dk. 70 İbrahim Hakan*), Samet** (Dk. 77 Onur*), Mehmet Mert**, Utku***, Doğukan*** (Dk. 90 Ertan?)

BAĞDATSPOR: Enes***, Okan** (Dk. 83 Emrah*), Oğuzhan***, İbrahim Selim***, Sabri***, Semih***, Halil İbrahim** (Dk. 63 Ahmet Alan**), Yiğithan***, Mesut*** (Dk. 80 Cihat***), Aytekin***, Yunus***

GOLLER: Mesut Dk. 45, Cihat Dk. 90+3 (Bağdat) Utku Dk. 50 (Yavuzspor)

Bugün 14:28 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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