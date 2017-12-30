İki yılda bir gerçekleşen ve havanın açık olduğu her noktadan görülebilen Süper Ay'ın 2018 yılının ilk gecesinde net bir şekilde gözlemlenebileceği ifade edildi. 31 Ocak gecesi ile 2 Ocak gecesi gözlenecek olan Süper Ay'ın normalden yüzde 7 ilâyüzde 14 arasında daha büyük ve daha parlak görüneceği vedünyanın elips yapısı itibari ile ayın, gece boyunca farklı noktalarda farklı boyutlarda gözlemlenebileceği aktarıldı. Türkiye’de saat 18.00’i gösterdiği sırada ufuktaSüper Ay'ın belireceği vurgulandı.
Bugün 14:33 TSİ- Teknoloji ( Güncelleme : Bugün 15:44 TSİ )
Yılın ilk gecesinde görülecek
İki yılda bir gerçekleşen ve havanın açık olduğu her noktadan görülebilen Süper Ay'ın 2018 yılının ilk gecesinde net bir şekilde gözlemlenebileceği ifade edildi.
Bugün 14:33 TSİ - Teknoloji
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz