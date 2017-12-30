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Yılın ilk gecesinde görülecek

İki yılda bir gerçekleşen ve havanın açık olduğu her noktadan görülebilen Süper Ay'ın 2018 yılının ilk gecesinde net bir şekilde gözlemlenebileceği ifade edildi.

İki yılda bir gerçekleşen ve havanın açık olduğu her noktadan görülebilen Süper Ay'ın 2018 yılının ilk gecesinde net bir şekilde gözlemlenebileceği ifade edildi. 31 Ocak gecesi ile 2 Ocak gecesi gözlenecek olan Süper Ay'ın normalden yüzde 7 ilâyüzde 14 arasında daha büyük ve daha parlak görüneceği vedünyanın elips yapısı itibari ile ayın, gece boyunca farklı noktalarda farklı boyutlarda gözlemlenebileceği aktarıldı. Türkiye’de saat 18.00’i gösterdiği sırada ufuktaSüper Ay'ın belireceği vurgulandı.

Bugün 14:33 TSİ - Teknoloji

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