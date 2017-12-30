Rakip, grubunda yer alan Elaziz Belediyespor olacak. Saat 16.00’da başlayacak olan maç kampın yapıldığı Limak Otel’in sahasında olacak. Öte yandan Yeşil Siyahlılar 4 Ocak’ta 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Etimesgut Belediyespor ile üçüncü hazırlık maçını da Derince Belediyespor’u şampiyon yaparak profesyonel lige çıkaran Fadıl Kurt’un geçen hafta anlaştığı Çanakkale Dardanelspor ile yapacak.
Bugün 14:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:40 TSİ )
Kocaelispor’un rakibi Elaziz
Devre arası kampını Antalya Belek’te sürdüren Kocaelispor ilk hazırlık maçına bugün çıkıyor.
Bugün 14:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz