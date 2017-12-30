Kocaelispor’un rakibi Elaziz

Rakip, grubunda yer alan Elaziz Belediyespor olacak. Saat 16.00’da başlayacak olan maç kampın yapıldığı Limak Otel’in sahasında olacak. Öte yandan Yeşil Siyahlılar 4 Ocak’ta 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Etimesgut Belediyespor ile üçüncü hazırlık maçını da Derince Belediyespor’u şampiyon yaparak profesyonel lige çıkaran Fadıl Kurt’un geçen hafta anlaştığı Çanakkale Dardanelspor ile yapacak.