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Bugün 14:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:49 TSİ )

Süper-B’de yılın son maçları

Kocaeli Amatör süper Futbol Ligi B Grubu’nda tüm maçlar, yılın son günü, yani bugün oynanıyor.

Lider Sultanorhan, Dilovası Belediyespor’u ağırlıyor. Maç 15.00’te başlayacak ve Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak. Lider takipçisi Kartepe Suadiye bu hafta maç yapmıyor. 3. sırada yer alan İlimtepe FK ise cezalı takım Başiskele’nin konuğu olacak. Bu maç Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak ve 15.00’te başlayacaK. Başiskele’de saldırıya uğrayan Kandıra G.B. Belediye ise derince Sırrıpaşa ile Derince’de kapışacak ve bu maç da saat 17.00’de başlayacak. Günün diğer maçları Tavşancılspor-Kartepe Bld. Ve Kocaeli 1937 Seka-D.Dere arasında oynanacak. Böylece yılın son maçları tamamlanmış olacak.

16.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

DEĞİRMENDERE – SUADİYESPOR :1-3

KARTEPE BLD- 1937 SEKA :2-1

İLİMTEPE FK-TAVŞANCILSPOR :5-0

DİLOVASI BLD-BAŞİSKELE BLD :2-0

KANDIRA GB- SULTAN ORHAN :2-1

SIRRIPAŞA FK (BAY)

17.HAFTADA GÜNÜN MAÇLARI:

SULTANORHAN-DİLOVASI BLD. 15.00 METİN OKTAY STADI

TAVŞANCIL-KARTEPE BLD. 15.00 SALİH GÜN STADI (TAVŞANCIL)

DERİNCE SIRRIPAŞA FK-KANDIRA G.B. 17.00 DERİNCE SUNİ ÇİM

BAŞİSKELE BLD.-İLİMTEPE FK 15.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

KOC. 1937 SEKA-DEĞİRMENDERE 13.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI

Bugün 14:46 TSİ - Spor

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