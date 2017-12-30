2 ilçede elektrikler kesilecek!

04.01.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Böğürgen Köyü, Nebihoca Köyü, Kaynarca Köyü, Hakaniye Köyü, Kulmahmut Köyü, Fethiye Köyü, Çağırgan Köyü, Bulduk Köyü,
04.01.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Toylar Köyü,
05.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,
05.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çubukluosmaniye Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz