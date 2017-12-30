Lansmana çıktığı Ekim ayından bu yana projenin yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Akkurt Group Yönetim Kur. Baş. Yrd. İlhan Akkurt, “Yuvacık’ta hayata geçirdiğimiz Secret Garden projemizde tanıtım için ayırdığımız daireler belirlenen zaman aralığında satılmıştır. Müşterilerimize bu anlamda gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Satışlarımız yeni yıl kampanyamızla devam etmekle birlikte; bu projemizin ardından yine aynı şekilde kaliteden vazgeçmeden ilk aşamada 400 konutluk birkaç projemiz daha olacaktır” dedi.

Kolay ulaşım imkanı

Ulaşım yönünden oldukça rahat bir konumda olan Secret Garden, şehrin birçok noktasına kolay ulaşım imkânına sahip. İzmit merkez 6 km, sahil yoluna (Ömer Türkçakal Bulvarı) 1,5 km mesafede olan projeye E5 ulaşım hattı üzerinde de kolay ulaşım sağlanabiliyor.

Yeşille Maviyi buluşturan proje

106 daireden oluşan projede 120 metrekare ile 232 metrekare arasında değişen 12 farklı daire tipi bulunuyor. Bahçeli dubleks ve geniş teraslı dairelerin ön plana çıktığı Secret Garden’da 2+1, 3+1, 4+1 daire tipleri konforlu yaşam alanları sunuyor. Üst katlarda yer alan geniş teraslı, deniz ve orman manzaralı daireler dikkat çekiyor. Dairelerin tamamı önü hiçbir zaman kapanmayacak deniz manzarasına sahip. Ayrıca modern mimariye sahip projede geniş pencereler deniz ve orman manzarasına açılıyor.

Sosyal imkanlar bakımından da ayrıcalıklı bir yaşam

Kocaeli Başiskele’nin en gözde semti olan Yuvacık Aydınkent’de, konumu itibariyle birçok yaşam merkezine yakın olmasının yanı sıra modern yaşamın bütün ayrıntılarının düşünüldüğü Secret Garden projesinde sosyal donatıları ile de site sakinlerine güvenli ve huzurlu modern yaşamın kapılarını açıyor. Geniş yeşil alanları olan projede, iki adet açık yüzme havuzu ve iki adet açık aquaparklı çocuk havuzu, 2 adet sauna, 2 adet buhar odası, 2 adet kapalı spor salonu, 2 adet çok amaçlı saha, 2 adet sosyal tesis, açık spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, kameriyeler, barbekü-piknik alanları ve mini market yer alıyor.