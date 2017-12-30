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Kadrodan yararlanamayan sağlık personeli de kadro istiyor

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisinin kadroya alma imkanı bulduğu KHK’dan yaralanamayan sağlık personeli de kadrolu olmak istiyor.

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisinin kadroya alma imkanı bulduğu KHK’dan yaralanamayan sağlık personeli de kadrolu olmak istiyor. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzun süredir kadro bekleyen taşeron işçiler için de müjde geldi. Geçici personel statüsündeki binlerce taşeron işçi, sözleşmeli statüsüne geçirildi. Birçok meslekten taşeron işçiyi kapsayan Kanun Hükmünde Kararname, işçilerin yüzünü güldürürken, kadro verilmeyen laborantlar, kimyagerler, radyologlar yer aldığı sağlık personeli kadro için yardım istedi. Uzun yıllardır taşeron işçi olarak Kocaeli Derince Eğitim ve araştırma Hastanesi Laboratuvar Polikliniği Kan Alma Birimi’nde sağlık personeli olarak çalıştığını belirten Sümeyra Taşdemir Karaca, uzun yıllardır çalışan taşeron işçilerin kadro beklediğini ve mağdur olduklarını dile getirdi.

“Asıl işi yapan sağlıkçılar kadrodan yararlanamadılar”

Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararneme’de sağlıkçılara kadro verilmediğini öğrenince çok üzüldüklerini dile getiren Sümeyra Taşdemir Karaca, “1 milyona yakın işçiye kadro verildiği haberi bir gecede Kanun Hükmünde Kanun Hükmünde Kararneme’de yayınlandı. Bir tarafta sevinç yaşanırken, diğer tarafta hem şok hem de büyük bir üzüntü hakimdi. Asıl işi yapan sağlıkçılar kadrodan yararlanamadılar. Özellikle tüm Türkiye’de hiçbir laboratuvar teknikeri kadrodan yararlanamıyor. Bunun sebebi ise işçileri adeta şoka uğrattı. KHK’da Personele Dayalı Çalışanlar şartı aranması neticesinde, asıl işi yapan, günde binlerce hastaya hizmet veren teknikerlerin kullandığı cihazlar, reaktifler ve solüsyonlar pahalı olduğu için, personel giderlerinin yüzde 70 oranının altında kalmasına neden oluyor” dedi.

“1 hafta çalışana kadro verdiler ama yıllarca çalışan biz sağlıkçılara kadro vermediler”

Her meslek dalı gibi sağlıkçıların da kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Karaca, “KHK’da aranan tüm şartlara uyan sağlıkçılar, sadece personel giderleri yüzde 70’in altında olduğu için maalesef kadroya alınmadık. Duruma isyan eden laboratuvar teknikerleri bizler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve kurumlarda yıllardır çalışıyoruz. Birçok firma geldi geçti ama biz hala buradayız. 1 hafta çalışana kadro verdiler ama yıllarca çalışan biz sağlıkçılara kadro vermediler. KHK kapsamında sırf bu maddeden dolayı kadro alamamak trajikomik bir durumdur. Öyle ki ailemize bile bunu izah edemiyoruz. Ailelerimiz, ‘Cumhurbaşkanı tüm taşerona kadro verdik diyor. Siz nasıl almadınız” diyorlar. Ama maalesef biz kadrodan mahrum bırakıldık” diye konuştu.

Bugün 15:31 TSİ İHA Kocaeli- Sağlık

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