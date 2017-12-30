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Dönerci Hacı Ahmet açıldı

Kartepe’de hizmet verecek olan Dönerci Hacı Ahmet kent protokolünün katıldığı bir program ile açılışını gerçekleştirdi.

1975 yılında girdiği gıda sektöründe Kocaeli’nin sayılı markalarından biri haline gelen Dönerci hacı Ahmet 2’inci şubesini İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi No:135 Kartepe adresinde açtı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanı Davut Taştekin CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ve vatandaşların katıldığı açılış programı Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

21 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Açılış konuşması için kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez Kartepe’ye kazandırdığı hizmet için Hacı Ahmet Polat ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 400 metre karelik bir alan üzerine kurulan Dönerci Hacı Ahmet’te 21 personel görev yapacak. Dönerci Hacı Ahmet’te TSE, Helal Kesim, URS HACAP, URS ISO 9001-2000 sertifikaları da bulunuyor. Kalite kadar hijyene de önem veren Dönerci Hacı Ahmet güler yüzlü personeli ile her daim hizmetinizde. 10.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Dönerci Hacı Ahmet’te; toplantı yeri, geniş aileler için 2. kat, çocuk oyun grubu, bay bayan mescit, oyun grubu ve 20 araçlık otopark bulunuyor.

Bugün 15:34 TSİ - Ekonomi

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