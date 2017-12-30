Halil Baylam 14. kez başkan seçildi

İzmit Otogar Derneği’nin 20. Olağan Kongresi Kocaeli Otogarı’nda bulunan dernek binasında gerçekleşti. Mevcut Başkan Halil Baylam, tek listeyle katıldığı kongrede 14. kez başkan seçilerek güven tazeledi. 39 üyesi bulunan derneğin kongresinde divan başkanlığını Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt üstlenirken, divan üyeliklerini ise Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut ile Sürmeli Çavuşlu yaptı.

Otobüs sektörü mağdur durumda

Kongrede kendisini destekleyen herkese teşekkür eden İzmit Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, “Otogarda yapacağımız çok şey var. Birlik beraberlik içinde olduğumuz müddetçe her şeyi yapabiliriz. Otobüs sektörünün buna ihtiyacı var. Otobüs sektörü şu anda mağdur durumda. Yapmamız gereken şeyler çok. Büyüklerimizden ricam bize yardımcı olmalarıdır. Yeni yılımız devletimiz, milletimiz ve Türkiye için hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni yılda herkese iyi günler temenni ediyorum” dedi.

Halil Baylam’ın yönetimi:Gültekin Büyüksökmen, Abdullah Gürkan, Rıdvan Ünal, Ali Gülay, Ersin Korkmaz, Gökhan Büyüksökmen, Muhammet Yılmaz, Uğur Keylan.

Denetim Kurulu Üyeleri:Şahabbettin Ayyıldız, İlkay Baylam, Ömer Yılmaz.