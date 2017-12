Genel İş KOÜ’de anlaştı: İşçilere ek haklar geldi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesinde taşeron olarak çalışan ve 90 gün içinde kadroya geçecek olan taşeron işçilerle gerçekleştirdiği Toplu Sözleşmenin Yüksek Hakem Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük basın toplantısıyla sözleşmenin detaylarını açıkladı. 1 Nisan’da başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek sözleşmede işçilere ek haklar ve 6 ayda bir yüzde 4’lük günlük yevmiye artışı gelirken, son yayınlanan KHK sonrası 2020 yılına kadar bu haklar uygulanacak. İşçiler geriye dönük haklarını da elde edebilecekler. Ayrıca işçiler kadroya geçtikten sonra 52 günlük ek ikramiye hakkını da elde etmiş olacaklar.



YILLIK İZİNLERDE ARTIŞ

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdikleri toplu sözleşme ile ilgili olarak, “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde taşeron sonuna kadar geçerli olacak sözleşmede işçi arkadaşlarımızın ilk defa elde ettiği kazanımlar var. Türkiye olarak çalışan arkadaşlarımız arasına yüksek hakemden iş sözleşmemiz geldi. Sözleşmemiz 1 Nisan’dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak ve geriye dönük haklarını alabilecekler. Türkiye’nin her yerinde tek tip sözleşme var ve Kamu birliği anlaşmadığı için bu kararlar yüksek hakemde karara bağlanıyor. Tüm rakamlarda aynı geliyor. Daha önce işçi arkadaşlarımızın gece çalışması dediğimiz çalışmalarda gece zammı yoktu. Yüzde 10 zam alıyorlar. Kıdem tazminatı 30 gündür bu 35’e çıktı. Yıllık izinler arttı” ifadelerinde bulundu.

SOSYAL HAKLARDA ARTIŞ

Konuşmalarına devam eden Küçük ,Bir yılla 5 yıl arası 16 gün, 1 yıl sonrası da 25 gün oldu. Sosyal Haklarda artış oldu. 3 çocukla sınırlı olmak kaydıyla her yıl 25 TL çocuk yardımı geldi. Yemek yardımını elde ettik. Yakacak yardımı geldi, her yıl 30 TL olmak üzere. Arkadaşların her gün çalışmasına 2 TL bulaşıcı hastalık risk birimi ödenecek. Çocukların eğitimi için yeni yardımlar geldi bunlar yılda bir kez verilecek. Bayram yardımları geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce 75’er TL ödenecek. Evlenen işçiye 140 TL yardım geldi. Doğal afetlerden etkilenenlere 1000 TL yardım verilecek, işçilerin iş kazasında ölümüne 1200 TL, doğal ölümde 800 TL yardım geldi. Yevmiyelere ilk 6 ay yüzde 4, daha sonrasında ise yüzde 4 zam geldi. Ek mesai yaptırılırsa günlük yüzde 60, hafta sonu ve genel tatil günlerinde 2 yevmiye, ulusal bayram ve tatillerde de 3 yevmiye ek ücret alacaklar. Toplamda 10 günlük ek ikramiye geldi” dedi.