Karaosmanoğlu: İş adamlarımız Afrika’ya yönelsin

Bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren ilimizdeki iki ayrı iş adamı derneğinin yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında ayrı ayrı ziyaret etti. Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) Başkanı Yasin Akyol ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Abdülkadir Yılmaz’a yaptıkları ziyaretlerinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

AFRİKA VURGUSU YAPILDI

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de eşlik ettiği ziyarette, dünyadaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra yeni pazarların keşfedilmesinin önemine vurgu yapıldı. Özellikle Afrika pazarının Kocaeli’deki iş dünyasının dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir bölge olarak da ifade edildi.

Afrika açılımının yeni fırsatlara imkân sağladığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Artık Türkiye kendi kabına sığmayan bir ülke konumundadır. Ufku açık sanayicilerimiz ve tüccarımız ülkemizin ekonomisine ihracat kalemlerindeki artış ile büyük bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu, “Kocaeli üretim merkezidir. Bu tecrübemizi mazlum coğrafyalara da aktarabiliriz” dedi.

İSTİHDAM PROJELERİNE DESTEK

Karaosmanoğlu ayrıca, “Türkiye’nin Afrika gibi coğrafyalara bakışı karşılıklı yarar ilkesi doğrultusundadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya beşten büyüktür’ derken ne kadar haklı olduğunu bir kaz daha görmüş olduk” ifadelerini sarf etti. İstihdam projesinin destekleyeceklerini ifade eden ATİK ve TÜMSİAD yetkileri, kendilerine düşen her türlü ödevi de yerine getireceklerini belirtti.