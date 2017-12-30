Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:02 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:04 TSİ )

Karaosmanoğlu: İş adamlarımız Afrika’ya yönelsin

ATİK ve TÜMSİAD Kocaeli Şubesi yönetimlerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, iş adamlarına yeni projelerle Afrika kıtasına yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu

Bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren ilimizdeki iki ayrı iş adamı derneğinin yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında ayrı ayrı ziyaret etti. Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) Başkanı Yasin Akyol ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Abdülkadir Yılmaz’a yaptıkları ziyaretlerinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

AFRİKA VURGUSU YAPILDI

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de eşlik ettiği ziyarette, dünyadaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra yeni pazarların keşfedilmesinin önemine vurgu yapıldı. Özellikle Afrika pazarının Kocaeli’deki iş dünyasının dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir bölge olarak da ifade edildi.

“KOCAELİ ÜRETİM MERKEZİ”

Afrika açılımının yeni fırsatlara imkân sağladığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Artık Türkiye kendi kabına sığmayan bir ülke konumundadır. Ufku açık sanayicilerimiz ve tüccarımız ülkemizin ekonomisine ihracat kalemlerindeki artış ile büyük bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu, “Kocaeli üretim merkezidir. Bu tecrübemizi mazlum coğrafyalara da aktarabiliriz” dedi.

İSTİHDAM PROJELERİNE DESTEK

Karaosmanoğlu ayrıca, “Türkiye’nin Afrika gibi coğrafyalara bakışı karşılıklı yarar ilkesi doğrultusundadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya beşten büyüktür’ derken ne kadar haklı olduğunu bir kaz daha görmüş olduk” ifadelerini sarf etti. İstihdam projesinin destekleyeceklerini ifade eden ATİK ve TÜMSİAD yetkileri, kendilerine düşen her türlü ödevi de yerine getireceklerini belirtti.

Bugün 16:02 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karaosmanoğlu: İş adamlarımız Afrika’ya yönelsin mask
Karaosmanoğlu: İş adamlarımız Afrika’ya yönelsin
CR Yapım’a başkanlı açılış mask
CR Yapım’a başkanlı açılış
İki bin yıllık gelenek yeniden canlandırılıyor mask
İki bin yıllık gelenek yeniden canlandırılıyor
2018'de elektrik zamlanacak mask
2018'de elektrik zamlanacak
Asgari ücret zammını beğenmeyip, tepki gösterdiler! mask
Asgari ücret zammını beğenmeyip, tepki gösterdiler!
2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu mask
2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Tatilciler Kartepe'ye akın etti mask
Tatilciler Kartepe'ye akın etti
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı... mask
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı...
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR