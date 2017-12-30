Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:03 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:06 TSİ )

Özkan’dan, Baran’a teşekkür

Belediye-İş Sendikası Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, ziyaret ettiği Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a, 170 işçinin kadroya alınma dolayısıyla teşekkür etti.

Taşeron işçilerin kamu kurumlarındaki kadroya alınması ile ilgili olarak çalışmalarda önce belediyelerden biri olan Körfez Belediyesi, yapılan çalışma ile 170 taşeron işçinin KÖRPAŞ’a geçişini sağlamıştı. Belediye-İş Sendikası Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan da, Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ile birlikte önceki gün Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti.

ÖRNEK OLDUNUZ

Başkan Baran’a taşeronların kadroya alınması ile ilgili olarak attığı adım dolayısıyla teşekkür eden Bayram Özkan, “Bu konuda Türkiye’de ilk ve örnek oldunuz. Her zaman işçinin yanında yer alan bir başkansınız, teşekkür ediyorum” dedi. Belediye başkanı İsmail Baran da “Bu konuda hükümetimiz önemli bir adım attı. Biz de sevindik, çünkü taşeronda çalışan arkadaşlarımız birçok haktan yoksunlardı. 170 arkadaşımızın geçişini sağladık” diye konuştu.

Bugün 16:03 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Özkan’dan, Baran’a teşekkür mask
Özkan’dan, Baran’a teşekkür
2 ilçede elektrikler kesilecek! mask
2 ilçede elektrikler kesilecek!
Mardinliler 300 çocuğu sevindirecek mask
Mardinliler 300 çocuğu sevindirecek
Alperenler liderlerini doğum gününde anacak mask
Alperenler liderlerini doğum gününde anacak
İSU kara kışa hazır! mask
İSU kara kışa hazır!
Başkan Baran’ın yeni yıl mesajı mask
Başkan Baran’ın yeni yıl mesajı
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Tatilciler Kartepe'ye akın etti mask
Tatilciler Kartepe'ye akın etti
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı... mask
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı...
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR