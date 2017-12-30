Özkan’dan, Baran’a teşekkür

Taşeron işçilerin kamu kurumlarındaki kadroya alınması ile ilgili olarak çalışmalarda önce belediyelerden biri olan Körfez Belediyesi, yapılan çalışma ile 170 taşeron işçinin KÖRPAŞ’a geçişini sağlamıştı. Belediye-İş Sendikası Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan da, Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ile birlikte önceki gün Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti.

ÖRNEK OLDUNUZ

Başkan Baran’a taşeronların kadroya alınması ile ilgili olarak attığı adım dolayısıyla teşekkür eden Bayram Özkan, “Bu konuda Türkiye’de ilk ve örnek oldunuz. Her zaman işçinin yanında yer alan bir başkansınız, teşekkür ediyorum” dedi. Belediye başkanı İsmail Baran da “Bu konuda hükümetimiz önemli bir adım attı. Biz de sevindik, çünkü taşeronda çalışan arkadaşlarımız birçok haktan yoksunlardı. 170 arkadaşımızın geçişini sağladık” diye konuştu.